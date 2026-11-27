डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। 23 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को 23 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की और 12 वार्डों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं।

पहली सूची में सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) का दबदबा रहा है। पार्टी ने 20 वार्डों में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी घोषित किए गए, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित तीन वार्डों में एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

सूची के अनुसार, वार्ड 1 और 4 एससी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इन दोनों वार्डों से गुरविंदर सिंह और रविंदर लोहट को टिकट दिया गया है। वहीं, वार्ड 29 एससी महिला के लिए आरक्षित है, जहां से प्रिया वोहरोत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है।

इस तरह भाजपा ने कुल तीन एससी आरक्षित वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी 20 वार्ड सामान्य वर्ग (अनारक्षित) के हैं, जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें महिलाओं के लिए आरक्षित सामान्य वार्ड भी शामिल हैं। बता दें कि नगर निगम में 35 वार्डों के लिए मतदान होना है।