चंडीगढ़ में दागी अधिकारी की गई कुर्सी, मार्केट कमेटी के सचिव पद से हटाया; नियुक्ति होते ही उठे थे सवाल

रवि अटवाल, चंडीगढ़। हफ्ते पहले मार्केट कमेटी में सचिव नियुक्त किए गए मनोज कुमार शर्मा को प्रशासन ने पद से हटा दिया है। शर्मा के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और उन पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज है, जिसमें उनकी पत्नी भी आरोपित है।

इसके बावजूद उन्हें सचिव नियुक्त करने पर सवाल उठे थे। असर यह हुआ कि तीन दिन बाद ही प्रशासन ने उन्हें पद से हटाकर स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की सुपरिंटेंडेंट नलिनी बांगा को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। करीब दो साल पहले मार्केट कमेटी में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था। तब मार्केट कमेटी सचिव मनोज कुमार शर्मा ही थे। एक फल विक्रेता से रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने शर्मा के ड्राइवर साबर अली और एक अन्य कर्मचारी राहुल यादव को गिरफ्तार किया था।