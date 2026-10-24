चंडीगढ़ में दागी अफसर को सौंप दी मार्केट कमेटी की कुर्सी, SDO मनोज शर्मा को सचिव बनाए जाने पर उठे सवाल





जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 मार्केट कमेटी में सचिव पद की नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में प्रशासन ने एसडीओ मनोज कुमार शर्मा को मार्केट कमेटी का सचिव नियुक्त किया, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। इस मामले में उनकी पत्नी भी आरोपित है।

पिछले साल सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शर्मा का नाम एक रिश्वत मामले में भी सामने आया था। हालांकि, उस मामले में सीबीआई जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद में उनकी संपत्ति की जांच शुरू हुई और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया।

इसके बावजूद उन्हें दोबारा इसी पद पर नियुक्त किए जाने से प्रशासन के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्हें अस्थायी तौर पर यहां नियुक्त किया है। जांच में मिली आय से 53 प्रतिशत अधिक संपत्ति सीबीआई ने मनोज कुमार शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2016 से 2017 के बीच शर्मा और उनकी पत्नी ने आय से 53.70 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने आयकर विभाग और बैंक खातों से संबंधित रिकाॅर्ड जुटाकर उनकी आय और संपत्ति का आकलन किया था।