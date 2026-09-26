चंडीगढ़ पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल को भतीजे ने दी मुखाग्नि; हत्यारोपित बेटे को नहीं मलाल, बोला-जो होना था हो गया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्तों की मर्यादा युवा पीढ़ी कैसे भूल रही है, इसका उदाहरण चंडीगढ़ में देखने काे मिला। हेड कॉन्स्टेबल नितिन सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले बेटे अरमान को जरा सा भी मलाल नहीं है।

अरमान को जब कोर्ट में पेश कर तीन दिन का रिमांड हासिल किया गया तो उसने एक ही बात कही कि “जो होना था हो गया।” वहीं, नितिन का शनिवार को पंचकूला के खटौली गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसे भतीजे ने मुखाग्नि दी।