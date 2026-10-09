डंपिंग ग्राउंड में काम के नाम पर JCB-टिप्परों के बिल, मशीनें कहां चल रहीं? सवालों के घेरे में चंडीगढ़ नगर निगम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (एमओएच) के तहत डंपिंग ग्राउंड में जेसीबी और टिप्पर चलाने के काम में भी घालमेल की आशंका सामने आ रही है।

डंपिंग ग्राउंड में जेसीबी के काम से जुड़े बिल पास करने के बदले पांच लाख रुपये की कथित रिश्वत लेने के मामले में सेनिटरी इंस्पेक्टर शक्ति शर्मा के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अब इन मशीनों के इस्तेमाल और भुगतान की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, एमओएच के तहत जेसीबी और टिप्परों के काम के बिल डंपिंग ग्राउंड में काम करने के नाम पर पास करवाए जाते हैं, जबकि इन मशीनों के वहां वास्तव में काम करने और उनकी तैनाती को लेकर सवाल हैं।

बताया जाता है कि कई बार मशीनों के शहर में अलग-अलग स्थानों पर काम करने की बात कही जाती है। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि मशीनें निर्धारित स्थान पर काम कर रही थीं या उनके नाम पर केवल बिल पास करवाए जा रहे थे।