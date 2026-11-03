चंडीगढ़ कैशियर हत्याकांड: नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय, 10 नवंबर से शुरू होगा ट्रायल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हाॅल के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में जिला अदालत ने नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सन्नी मेहरा, आर्यन शर्मा, अमित कुमार, रोहित कुमार, रामू, आकाश कुमार, गुरमीत सिंह, सचिन सिल्वेस्टर और धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या, आपराधिक साजिश, साझा मंशा, साक्ष्य मिटाने और चोरी की संपत्ति से संबंधित धाराओं के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब मामले का ट्रायल 10 नवंबर से शुरू होगा। पुलिस ने चार्जशीट में गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक, बैलिस्टिक और डीएनए रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है।

जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई जिगाना पिस्टल और आरोपितों के बीच कथित संपर्कों की भी पड़ताल की गई। अदालत ने सुनवाई के लिए पांच अभियोजन गवाहों को तलब किया है। पुलिस इस मामले में 16 सितंबर को नौ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जानकी दास की 13 जून को सेक्टर-11 स्थित मेडिकल शाॅप में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।