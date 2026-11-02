कनाडा के क्यूबेक में प्राथमिक स्कूलों में पगड़ी और नकाब पर लगेगी रोक, सिख व मुस्लिम बच्चों पर पड़ेगा असर

रोहित कुमार, चंडीगढ़। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में नई सरकार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के धार्मिक पहनावे पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सिख बच्चों की पगड़ी, मुस्लिम बच्चों के नकाब और यहूदी समुदाय के धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाई जाएगी। सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक असर सिख, मुस्लिम और यहूदी समुदाय के बच्चों पर पड़ने की आशंका है। इस प्रस्ताव ने धार्मिक स्वतंत्रता और बच्चों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

क्यूबेक में अक्टूबर में हुए प्रांतीय चुनाव में अलगाववादी पार्टी पार्टे क्यूबेक्वा ) सत्ता में आई है। पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के धार्मिक पहनावे पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। प्रांत के शिक्षा मंत्री जोएल अर्सेन्यू ने कहा है कि सरकार इसी वादे के आधार पर आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि पार्टी को इसी एजेंडे पर जनादेश मिला है और वह इसे लागू करने के लिए काम करेगी।

प्रांत के नए प्रीमियर पॉल सेंट-पियरे प्लामोंडन भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं। सितंबर में उन्होंने कहा था कि जब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें वहां के नियमों का पालन करना होता है। उनके मुताबिक, लोगों को यह समझना चाहिए कि स्कूल के नियमों के तहत धार्मिक प्रतीकों को हटाया जा सकता है।