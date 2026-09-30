ड्रग्स मामले में मजीठिया और भोला एक ही दिन तलब, SIT ने भेजा समन; 5 अक्टूबर को होगी पूछताछ

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के बहुचर्चित ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। एसआइटी ने उन्हें 5 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इसी दिन ड्रग्स रैकेट के प्रमुख आरोपित और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

दोनों को एक ही दिन तलब किए जाने से मामले में आमने-सामने पूछताछ की संभावना भी बनी है। यह मामला पंजाब में सामने आए बहुचर्चित सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है, जिसे राजनीतिक तौर पर करीब छह हजार करोड़ रुपये के कथित ड्रग्स घोटाले के रूप में भी उठाया जाता रहा है। मामले की जांच के दौरान कई आरोपितों के नाम सामने आए और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच भी हुई।

अब मनी ट्रेल पर एसआइटी का फोकस एसआइटी की मौजूदा जांच में ड्रग्स नेटवर्क के साथ जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन को भी खंगाला जा रहा है। जांच टीम बैंक खातों में हुए संदिग्ध नकद जमा, अन्य वित्तीय लेनदेन और मजीठिया के परिवार से जुड़ी कंपनियों के विदेशी वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है।