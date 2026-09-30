अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले हड़कंप, जालंधर स्कूलों को मिली बम की धमकी; ईमेल आया सामने

धमकी भरे इस संदेश के बाद से सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मेल में लिखा गया है कि आयोजन स्थल पर सुरक्षा में सेंध लगाकर बच्चों की जान को खतरे में डालने की साजिश रची गई है, इसलिए अभिभावक समय रहते अपने बच्चों को बचा लें।

यह धमकी भरा मेल कैंब्रिज गर्ल्स स्कूल (अर्बन एस्टेट), कैंब्रिज इनोवेटिव स्कूल और एमजीएम स्कूल समेत कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त हुआ है। मेल में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस आयोजन के दौरान किसी भी बच्चे को न भेजा जाए।