Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले हड़कंप, जालंधर स्कूलों को मिली बम की धमकी; ईमेल आया सामने

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 09:52 AM (IST)

केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे से पहले प्रमुख स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कार्यक्रम और धार्मिक स्थल को ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले स्कूलों को धमकी भरा ईमेल।

  2. अभिभावकों को कार्यक्रम से दूर रहने और बच्चों को रोकने को कहा।

  3. आयोजन स्थल और देवी तालाब मंदिर पर बम हमले की चेतावनी मिली।

जागरण संवाददाता, जालंधर। देश के गृहमंत्री के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले जालंधर शहर के कई नामचीन निजी स्कूलों को एक अज्ञात सोर्स से धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इस मेल में अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे गृहमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा न लें और अपने बच्चों को वहां जाने से रोकें।

धमकी भरे इस संदेश के बाद से सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मेल में लिखा गया है कि आयोजन स्थल पर सुरक्षा में सेंध लगाकर बच्चों की जान को खतरे में डालने की साजिश रची गई है, इसलिए अभिभावक समय रहते अपने बच्चों को बचा लें।

यह भी पढ़ें- 63 एकड़ में अमित शाह की आज महारैली, जालंधर में 28 एकड़ में सजा पंडाल; चार नशा मुक्ति यात्राओं का होगा समापन

भेजा गया धमकी भरा ईमेल-

threat

स्टेज और धार्मिक स्थल पर हमले की चेतावनी

ईमेल भेजने वाले ने खौफनाक दावा करते हुए कहा है कि जहां गृहमंत्री का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है, वहां स्टेज पर बम लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध और पवित्र देवी तालाब मंदिर परिसर को भी अत्याधुनिक डिवाइस या आईफोन की मदद से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस तरह की गंभीर चेतावनी मिलने के बाद से धार्मिक स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

यह धमकी भरा मेल कैंब्रिज गर्ल्स स्कूल (अर्बन एस्टेट), कैंब्रिज इनोवेटिव स्कूल और एमजीएम स्कूल समेत कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त हुआ है। मेल में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस आयोजन के दौरान किसी भी बच्चे को न भेजा जाए।

यह भी पढ़ें- पंजाब में रावी के बदलते बहाव से बॉर्डर पर सुरक्षा बन सकती है चुनौती, अमित शाह को पूर्व अधिकारी ने दिए 7 सुझाव

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, जांच शुरू

दौरे से ठीक पहले आए इस तरह के धमकी भरे संदेश को पुलिस और जांच एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही हैं। साइबर टीम को तुरंत सक्रिय कर दिया गया है ताकि ईमेल के आईपी एड्रेस और इसे भेजने वाले की पहचान की जा सके। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल और मंदिर परिसर में बम निरोधक दस्तों की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- पंजाब नगर निगम में सेक्रेटरी पद के लिए बदले नियम, प्रमोशन के लिए 90% पद सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 से भर जाएंगे