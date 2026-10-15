'राजनीति में कुछ भी संभव', सचिन पायलट के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की वापसी को लेकर अटकलें तेज

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट के ताजा बयान ने इस राजनीतिक अटकल को फिर हवा दे दी है।

कैप्टन की घर वापसी से जुड़े सवाल पर पायलट ने कहा- सियासत में कुछ भी संभव है...। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी उनकी कैप्टन से इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल भाजपा में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे कैप्टन की वापसी को लेकर पिछले करीब छह महीने से समय-समय पर चर्चाएं सामने आती रही हैं। अब पायलट के बयान के बाद इन अटकलों को फिर बल मिला है।