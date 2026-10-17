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पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने की हरजिंदर मेले के परिवार से की मुलाकात, पत्नी से मिलकर जताया दुख

By Digital Desk Edited By: Hema Sharma
Published: Sat, 17 Oct 2026 11:16 AM (IST)

पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बठिंडा में हरजिंदर मेले के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की। उन्होंने ...और पढ़ें

सचिन पायलट ने की हरजिंदर मेले के परिवार वालों से मुलाकात।

सचिन पायलट ने की हरजिंदर मेले के परिवार वालों से मुलाकात।

HighLights

  1. सचिन पायलट ने हरजिंदर मेले के परिवार से मुलाकात की

  2. उन्होंने हरजिंदर मेले की हत्या पर संवेदना व्यक्त की

  3. बठिंडा में पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति जताई

गुरप्रेम लहरी,बठिंडा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने बठिंडा में हरजिंदर मेले के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ दुख साझा किया और हरजिंदर मेले की हत्या पर संवेदना व्यक्त की।

गौरतलब है कि हरजिंदर मेले की पिछले वर्ष गैंगस्टरों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद परिवार को गहरा सदमा पहुंचा था। सचिन पायलट का उनके घर पहुंचना पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताने के तौर पर देखा जा रहा है।

इस दौरान उन्होंने हरजिंदर मेले की पत्नी से बातचीत कर परिवार का हाल जाना। मुलाकात के दौरान परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई।

28 अक्टूबर को किया गया था कत्ल

गौरतलब है कि व्यापारी हरजिंदर सिंह मेला का उनकी दुकान के सामने ही 28 अक्टूबर 2023 को बाइक सवार दो हमलावरों ने गोलियां मार कर कत्ल कर दिया था।

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