पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने की हरजिंदर मेले के परिवार से की मुलाकात, पत्नी से मिलकर जताया दुख

गुरप्रेम लहरी,बठिंडा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने बठिंडा में हरजिंदर मेले के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ दुख साझा किया और हरजिंदर मेले की हत्या पर संवेदना व्यक्त की।

गौरतलब है कि हरजिंदर मेले की पिछले वर्ष गैंगस्टरों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद परिवार को गहरा सदमा पहुंचा था। सचिन पायलट का उनके घर पहुंचना पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताने के तौर पर देखा जा रहा है।