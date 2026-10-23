बठिंडा में ईसाई प्रार्थना सभा पर विवाद, निहंग सिंहों ने एडीसी को मांगपत्र सौंप रद्द करने की मांग की

निहंग सिंहों ने मांगपत्र के माध्यम से कहा कि 28 अक्टूबर को होने वाली प्रार्थना सभा को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका आरोप है कि ऐसी सभाओं के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने और समय रहते उचित कार्रवाई करने की मांग की।