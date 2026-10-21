बरनाला में अवैध संबंधों में बाधा बने देवर की खौफनाक हत्या, फुफेरे भाई के प्यार में अंधी भाभी ने रची साजिश

जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब में बरनाला के नजदीकी गांव सेखा निवासी युवक गुरदीप सिंह की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में मृतक की भाभी समेत छह लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले की जांच जारी है।

एसएसपी कार्यालय बरनाला में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान डीएसपी राजिंदर पाल सिंह ने बताया कि गुरदीप सिंह एकता नशा मुक्ति केंद्र, बरनाला में निजी तौर पर काम करता था। वह 16 अक्टूबर को रोजाना की तरह ड्यूटी पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा।