बरनाला में अवैध संबंधों में बाधा बने देवर की खौफनाक हत्या, फुफेरे भाई के प्यार में अंधी भाभी ने रची साजिश
अवैध संबंधों में बाधा बन रहे देवर की भाभी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
बरनाला पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया गुरदीप हत्याकांड।
भाभी निक्की कौर और प्रेमी जगदेव सिंह नामजद व गिरफ्तार।
अवैध संबंधों में बाधा बनने पर की गई हत्या।
जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब में बरनाला के नजदीकी गांव सेखा निवासी युवक गुरदीप सिंह की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में मृतक की भाभी समेत छह लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले की जांच जारी है।
एसएसपी कार्यालय बरनाला में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान डीएसपी राजिंदर पाल सिंह ने बताया कि गुरदीप सिंह एकता नशा मुक्ति केंद्र, बरनाला में निजी तौर पर काम करता था। वह 16 अक्टूबर को रोजाना की तरह ड्यूटी पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा।
इसके बाद उसके पिता राज सिंह के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच के अनुसार, मृतक की भाभी निक्की कौर उर्फ रमन के उसके फुफेरे भाई जगदेव सिंह उर्फ देबी के साथ प्रेम संबंध थे।
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भाभी के संबंधों में बना रोड़ा
गुरदीप सिंह अपनी भाभी को जगदेव सिंह से संबंध रखने से रोकता था। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर गुरदीप सिंह की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी जगदेव सिंह की निशानदेही पर सहना के पास नहर से गुरदीप सिंह का शव बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है।
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दो अज्ञात लोगों की तलाश में पुलिस
पुलिस के अनुसार, इस मामले में जगदेव सिंह उर्फ देबी, जसप्रीत सिंह उर्फ बब्बू, परविंदर सिंह और निक्की कौर उर्फ रमन को गिरफ्तार किया गया है। अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। मामले के दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार व नामजद नहीं किया गया है। पुलिस ने चार को गिरफ्तार कर छह के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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