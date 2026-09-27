भगत सिंह जयंती पर सोमवार को पंजाब में रहेगा ऐच्छिक अवकाश, क्या स्कूलों-कॉलेजों में भी रहेगी छुट्टी?

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रकार की छुट्टी की सुविधा है। इसके तहत कर्मचारियों को अपनी पसंद या धार्मिक/सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर अवकाश चुनने का विकल्प मिलता है।

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यह निर्णय शहीद भगत सिंह के देश की आजादी के लिए दिए गए योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया है। भगत सिंह की जयंती हर वर्ष 28 सितंबर को मनाई जाती है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर उनके जीवन, विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।