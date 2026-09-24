लाहौर में सिख विरासत से जुड़े स्थलों पर मंडराया खतरा! अकाल तख्त के जत्थेदार ने मरियम नवाज को लिखी चिट्ठी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ को पत्र लिखकर लाहौर के अंदरूनी शहर में सिख इतिहास से जुड़े विरासत स्थलों की सुरक्षा और संभाल सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत से जुड़े लाल कुआं, कटड़ा चंदू की मौजूदा स्थिति की आधिकारिक जांच करवाने को कहा है।

पाकिस्तान सरकार के प्रांतीय मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा को भी पत्र की प्रति भेजी गई है। जत्थेदार ने स्पष्ट किया कि पत्र का उद्देश्य किसी सरकार, संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि लाहौर की साझा ऐतिहासिक विरासत की ओर ध्यान दिलाना है। लाहौर सिख इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने कहा कि लाहौर सिख इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गुरु साहिबान की यादों, सिख शहीदों की कुर्बानियों और गुरसिख परंपरा से जुड़े अनेक ऐतिहासिक अध्यायों की निशानियां रही हैं। समय के साथ शहरी विकास, पंजाब के विभाजन और अन्य परिस्थितियों के कारण कई निशानियां समाप्त हो चुकी हैं या अपने मूल स्वरूप में नहीं हैं। ऐसे में जो ऐतिहासिक निशानियां आज भी मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

पत्र के जरिए की गई ये मांग पत्र में मांग की गई है कि लाल कुआं, कटड़ा चंदू की तत्काल मौजूदा स्थिति की जांच करवाई जाए। यदि वहां किसी प्रकार का निर्माण या बदलाव चल रहा है तो जांच पूरी होने तक उसे रोक दिया जाए।