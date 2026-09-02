अमृतसर में फ्लाईओवर पर चढ़ाई में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; कई घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के दबुर्जी फ्लाईओवर पर बुधवार को चढ़ाई के दौरान ट्रक और पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर हो गई। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें और खरोंचें आईं। राहत की बात रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी। प्राथमिक उपचार के बाद यात्री अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।

जानकारी के अनुसार, ट्रक चालक गुरदयाल सिंह बठिंडा से अमृतसर के अजनाला की ओर जा रहा था। जब ट्रक दबुर्जी फ्लाईओवर की चढ़ाई पर पहुंचा तो पीछे से आ रही पंजाब रोडवेज की बस उससे टकरा गई। ट्रक चालक के अनुसार, टक्कर में ट्रक के पीछे लगे डाले के पट्टे टूट गए। डाला भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं, बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा।