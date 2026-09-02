लुधियाना के स्कूल में हेड टीचर को अचानक हुआ सीने में दर्द, पानी पीते ही गिरे; अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित
लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर हरजीत ग्रेवाल की सीने में दर्द के बाद तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया।
HighLights
लुधियाना स्कूल में हेड टीचर हरजीत ग्रेवाल का निधन।
सीने में दर्द के बाद पानी पीते ही गिरे।
अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। सरकारी प्राइमरी स्कूल हैबोवाल खुर्द में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल के हेड टीचर हरजीत ग्रेवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद वह पानी पीते समय अचानक नीचे गिर पड़े। स्कूल के अध्यापक उन्हें तुरंत नजदीकी क्लीनिक लेकर गए, जहां से उन्हें दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, हरजीत ग्रेवाल मंगलवार को रोजाना की तरह स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने सुबह प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। इसके बाद कुछ दफ्तरी काम निपटाया और कक्षाएं भी लीं। स्कूल के अध्यापकों के मुताबिक, वह सामान्य नजर आ रहे थे और किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी।
बाद में वह स्कूल में राउंड पर निकले। इस दौरान वह विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत की।
यह भी पढ़ें- पंजाब में बिजली की मांग 16 हजार MW के पार, 10 में से 5 सरकारी थर्मल यूनिट ठप; घरेलू-उद्योग सप्लाई प्रभावित
विद्यार्थियों ने पिलाया पानी
वहां मौजूद विद्यार्थियों और अध्यापकों ने उन्हें पानी दिया। पानी पीने के दौरान ही वह अचानक नीचे गिर पड़े। इसके बाद स्कूल में मौजूद अध्यापकों ने उन्हें संभाला और तत्काल नजदीकी क्लीनिक पहुंचाया।
क्लीनिक में प्राथमिक जांच के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। अध्यापक उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- पटियाला के वाईपीएस स्कूल में चार छात्रों की बिगड़ी तबीयत तबीयत, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश
ड्रग जनगणना ड्यूटी के दौरान हुआ था हमला
बताया जा रहा है कि हरजीत ग्रेवाल पहले ड्रग जनगणना ड्यूटी के दौरान हमले का भी शिकार हुए थे। ड्यूटी के दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें उन्हें चोटें आई थीं। हालांकि मंगलवार को हुई मौत का संबंध उस घटना से था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि हरजीत ग्रेवाल नियमित रूप से स्कूल में सक्रिय रहते थे। वह राउंड के दौरान बच्चों से बातचीत करते और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। मंगलवार को भी वह सामान्य तरीके से अपने काम में लगे हुए थे। अचानक हुई उनकी मौत से स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों में शोक का माहौल है।
यह भी पढ़ें- न कोई हिप-हॉप, न रैप... आज भी गदर मचाता है ये पंजाबी लोकगीत; सुनते ही फ्लोर पर खिंचे चले आते हैं लोग