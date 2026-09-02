पंजाब में बिजली की मांग 16 हजार MW के पार, 10 में से 5 सरकारी थर्मल यूनिट ठप; घरेलू-इंडस्ट्री सप्लाई प्रभावित

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के तीनों सरकारी थर्मल प्लांटों में बिजली उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य के रोपड़, लहरा मोहब्बत और गोइंदवाल साहिब, तीनों थर्मल प्लांटों के कुल दस यूनिटों में से पांच यूनिट अभी भी ठप पड़े हैं और इनसे कोई पावर जनरेशन नहीं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि बाकी जो पांच यूनिट चल भी रहे हैं, उनमें से भी तीन यूनिट तो अपनी क्षमता से आधा से भी कम बिजली उत्पादन कर रहे हैं।

बंद पड़े पांच यूनिटों में से दो यूनिट रोपड़ के और तीन यूनिट लहरा मोहब्बत के हैं। रोपड़ प्लांट के कुल चार यूनिटों की पावर जनरेशन क्षमता कुल 840 मेगावाट है लेकिन यहां से पावरकाॅम को महज 200 यूनिट बिजली ही मिल रही है।

उधर राज्य में प्राइवेट सेक्टर के दोनों थर्मल प्लांटों, राजपुरा और तलवंडी साबो में बिजली उत्पादन की स्थिति बेहतर है। 1400 मेगावाट क्षमता वाले राजपुरा थर्मल प्लांट से जहां 1329 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है वहीं 1980 मेगावाट क्षमता वाले तलवंडी साबो प्लांट से 1676 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है।

पड़ रही गर्मी, बढ़ रही मांग पंजाब में पड़ रही गर्मी के बाद बिजली की मांग लगातार बढ़ने और उत्पादन में कमी के चलते बिजली संकट गहराता जा रहा है। अब तक घरेलू फीडरों तक सीमित बिजली कटौती का असर औद्योगिक फीडरों पर भी पड़ रहा है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब स्टेट पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड (पावरकाॅम) को केंद्रीय पूल से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है।

उत्पादन हो रहा प्रभावित लुधियाना में ढंडआरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सतराम सिंह मक्कड़ ने कहा कि रात के समय पांच घंटे बिजली बंद रहने से कारखानों में उत्पादन चलाना मुश्किल हो गया है। कई इकाइयों में इस दौरान काम प्रभावित रहता है, जबकि दिन में होने वाली अतिरिक्त कटौती से भी उत्पादन की रफ्तार टूटती है।उन्होंने कहा कि उद्योगों में मशीनरी और उत्पादन प्रक्रिया को लगातार बिजली की जरूरत होती है।