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सरहिंद नहर का सैलाब... अचानक किनारा टूटने से गांवों में भरा पानी, तीन बाइक बहीं; पंजाब के रूपनगर में अलर्ट जारी

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 11:43 AM (IST)

रूपनगर के भैरों माजरा गांव के पास सरहिंद नहर का किनारा टूटने से कई गांवों में पानी भर गया और तीन मोटरसाइकिलें बह गईं।

सरहिंद नदी के पास टूटी सड़क (जागरण)

सरहिंद नदी के पास टूटी सड़क (जागरण)

HighLights

  1. सरहिंद नहर का किनारा भैरों माजरा गांव के पास टूटा

  2. कई गांवों में पानी भरा, तीन मोटरसाइकिलें पानी में बहीं

  3. ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है

जागरण संवाददाता, रूपनगर। श्री चमकौर साहिब के नजदीकी गांव भैरों माजरा के पास बुधवार सुबह सरहिंद नहर अचानक एक किनारे से टूट गई। इससे आसपास के कई गांवों में पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। नहर फटने के कारण तीन मोटरसाइकिलें पानी के तेज बहाव में बह जाने की भी सूचना है। हालांकि, इस घटना में जानी नुकसान होने से बचाव हो गया।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्रवासियों ने कुछ दिन पहले नहर के किनारे छोटी-सी खड्ड से पानी रिसता हुआ देखा था। इसकी सूचना संबंधित विभाग को भी दी गई थी।

ग्रामीणों का आरोप है कि यदि विभाग ने समय रहते मौके पर पहुंचकर रिसाव को बंद करने के लिए कार्रवाई की होती तो नहर का किनारा टूटने से रोका जा सकता था। बताया जा रहा है कि बाद में लोगों की मदद से मोटरसाइकिल बचा ली गईं।

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बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एक किनारा टूटा और पानी तेजी से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगा। इसी दौरान गांव भैरों माजरा के कुछ युवक जिम जाने के लिए मोटरसाइकिलों पर निकले थे।

अचानक पानी के तेज बहाव और जमीन धंसने के कारण वे गिर पड़े और उनकी मोटरसाइकिलें हाथ से छूटकर पानी में बह गईं। युवकों ने किसी तरह खुद को सुरक्षित बचा लिया।

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घटना के बाद इलाके में संबंधित विभाग के प्रति लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने समय रहते विभाग को स्थिति से अवगत करवा दिया था, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया।

उधर, घटना की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज जसवीर सिंह गढ़ी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर नहर के किनारे को भरने तथा पानी के बहाव को रोकने के प्रयासों में जुट गए। प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।