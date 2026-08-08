बूंदाबांदी ने बदला पंजाब का मौसम, 1.2 डिग्री गिरा तापमान; कल तीन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में शनिवार सावन की झड़ी देखने को मिली। पूरा दिन कई इलाकों में बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में रविवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बाद औसत अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इतना ही नहीं, अधिकतम तापमान में भी कमी देखने को मिली। जो 36 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा था, वे 34 डिग्री तक पहुंच गया।

मौसम विभाग के मानचित्र में इन जिलों को अलग से चिह्नित किया गया है, जबकि प्रदेश के बाकी जिलों में किसी तरह की चेतावनी नहीं है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के साथ गरज-चमक भी हो सकती है।

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शनिवार को लुधियाना में सबसे ज्यादा बारिश शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 6 मिलीमीटर बारिश लुधियाना में दर्ज की गई। संगरूर में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। पटियाला और फरीदकोट में तीन-तीन मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लुधियाना में दो मिलीमीटर बारिश हुई।

अमृतसर में 0.8 मिलीमीटर, पठानकोट में 1 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में 1 मिलीमीटर और फिरोजपुर में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। पठानकोट और थीन बांध क्षेत्र में भी 0.5-0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।