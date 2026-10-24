Punjab Weather Today: मौसम विभाग ने 11 जिलों में यलो अलर्ट किया जारी, जानें आज कहां-कहां है बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। नए एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर एक दिन पहले ही पंजाब में देखने को मिल गया। बीते दिन फाजिल्का जिले में बारिश रिपोर्ट हुई। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर आज भी पूरे राज्य को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार आज पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं। इतना ही नहीं, 11 जिलों में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार 11 जिलों में बारिश के साथ-साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बीते दिन एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण राज्य के तापमान में भी कमी देखने को मिली है। राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री की कमी देखने को मिली है। आज अगर राज्य में अच्छी बारिश होती है तो दिन व रात के तापमान में और कमी देखने को मिलेगी।

इतना ही नहीं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर 25 अक्टूबर को भी राज्य में देखने को मिलेगा। हालांकि 25 अक्टूबर को कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 4 जिलों फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंड और मानसा में बारिश के आसार बने रहेंगे।