Punjab Weather Today: पंजाब में आज शुष्क रहेगा मौसम, रातें हुई ठंडी; 28 अक्टूबर से बारिश का दौर फिर शुरू होगा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज न तो कहीं बारिश के आसार हैं और न ही कहीं कोई अलर्ट जारी किया गया है। जिसके चलते दिन के तापमान में हल्की बढ़ौतरी दर्ज की गई है। लेकिन इसके विपरीत रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके चलते रातें ठंडी होने लगी है। जल्द ही मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। जिसके बाद 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राज्य में बारिश के असार बन रहे हैं। वहीं, राज्य में दो दिन बारिश व तूफान का यलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।

28 व 29 अक्टूबर को राज्य के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और लुधियाना में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य में 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर कर्वाचौथ पर भी देखने को मिलेगा। इस दौरान अगर बादल छाए रहे तो चंद्रमा के दर्शन करने में मुश्किलें हो सकती हैं।