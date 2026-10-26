Punjab Mandi Rates: आटा-दाल के जानें भाव, सर्राफा बाजार में बढ़ी भीड़, सोना-चांदी के दामों में गिरावट जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देशभर के सर्राफा बाजारों से लेकर पंजाब के प्रमुख बाजारों तक में इन दिनों सोना और चांदी की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। गिरावट का दौर जारी है। दिवाली व धनतेरस के करीब आने के कारण सर्राफा बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में आ रही इस नरमी से एक तरफ जहां आम ग्राहकों को खरीदारी में थोड़ी राहत मिल रही है।

वहीं दूसरी ओर स्थानीय मंडियों और सर्राफा व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पंजाब की विभिन्न मंडियों में सोना 24 कैरेट 1,43,700 रुपये और चांदी तेजाबी के दाम भी घटकर 2,03,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। वहीं पंजाब की प्रमुख मंडियों में आज गेहूं का भाव 2,650 से 2,930 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया। इसके अलावा चना दाल 8,600 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल और बासमती 1121 धान 5,600 से 5,700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है।