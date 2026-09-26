Punjab Weather 26 September: मानसून के जाते-जाते फिर बदला मौसम का मिजाज, 7 जिलों में आज अलर्ट, बरसेंगे बादल!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब से विदाई की ओर बढ़ रहे मानसून ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों तक तेज हवाओं, मेघ गर्जन और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 7 जिलों तथा रविवार को 12 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।

हालांकि, हफ्ते के शुरुआती दिनों यानी सोमवार और मंगलवार को राज्य में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं, शुक्रवार लुधियाना में बारिश देखने को मिली और कुछ जिलों में बादल छाए रहे। जिसके चलते तापमान में हल्की गिरावट आई है। आने वाले दिनों में अगर बारिश जोर पकड़ती है तो तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है।

अमृतसर में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 31.8 डिग्री सेल्सियस, जालंधर में 32.8 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश की बात करें तो शुक्रवार को लुधियाना में 6.8 मिलीमीटर और रूपनगर के भाखड़ा बांध क्षेत्र में 2.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

रविवार (27 सितंबर): रविवार को मौसम का असर और अधिक जिलों में देखने को मिलेगा। विभाग ने रविवार के लिए 12 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया है। जिनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर शामिल हैं।