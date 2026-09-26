Punjab Weather 26 September: मानसून के जाते-जाते फिर बदला मौसम का मिजाज, 7 जिलों में आज अलर्ट, बरसेंगे बादल!
पंजाब में विदाई की ओर बढ़ रहे मानसून ने फिर करवट ली है, अगले दो दिनों तक तेज हवाओं और ...और पढ़ें
HighLights
मानसून ने पंजाब में फिर करवट ली, बारिश का अनुमान।
शनिवार 7, रविवार 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी।
तापमान में गिरावट से चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब से विदाई की ओर बढ़ रहे मानसून ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों तक तेज हवाओं, मेघ गर्जन और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 7 जिलों तथा रविवार को 12 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।
हालांकि, हफ्ते के शुरुआती दिनों यानी सोमवार और मंगलवार को राज्य में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं, शुक्रवार लुधियाना में बारिश देखने को मिली और कुछ जिलों में बादल छाए रहे। जिसके चलते तापमान में हल्की गिरावट आई है। आने वाले दिनों में अगर बारिश जोर पकड़ती है तो तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है।
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शुक्रवार 1.5 डिग्री गिरा तापमान
शुक्रवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में बीते दिनों के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस फरीदकोट और बठिंडा में दर्ज किया गया।
अमृतसर में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 31.8 डिग्री सेल्सियस, जालंधर में 32.8 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश की बात करें तो शुक्रवार को लुधियाना में 6.8 मिलीमीटर और रूपनगर के भाखड़ा बांध क्षेत्र में 2.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
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आज बरसेंगे बादल, यलो अलर्ट जारी
शनिवार (26 सितंबर): शनिवार को उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पंजाब के 7 जिलों में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। इन इलाकों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
रविवार (27 सितंबर): रविवार को मौसम का असर और अधिक जिलों में देखने को मिलेगा। विभाग ने रविवार के लिए 12 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया है। जिनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर शामिल हैं।
इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
सोमवार और मंगलवार (28 व 29 सितंबर): वीकेंड पर बारिश के बाद सोमवार (28 सितंबर) और मंगलवार (29 सितंबर) को मौसम फिर से शुष्क और शांत रहने की संभावना जताई गई है। इन दोनों दिनों के लिए पूरे पंजाब में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की यह विदाई पूर्व की बौछारें तापमान में गिरावट लाएंगी, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी और गुलाबी ठंड की शुरुआत का अहसास होगा।
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