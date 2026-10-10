Punjab Weather 10th October: मौसम विभाग ने पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में अलर्ट किया जारी; झमाझम होगी बारिश!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब का तापमान एक बार फिर 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस गर्मी से आज राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए राज्य में यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब के जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।