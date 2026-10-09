Punjab Mandi Prices Today: सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, पंजाब की मंडियों के कारोबार में भी आई तेजी

खन्ना

गेहूं 2,930 – 2,940 प्रति क्विंटल

आटा 1,625 – 1,635 50 किलो

मैदा 1,725 – 1,735 50 किलो

सूजी 1,735 – 1,750 50 किलो

चोकर 1,230 45 किलो

चोकर 815 30 किलो

मक्की (बिहार) 2,650 – 2,700 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,800 प्रति क्विंटल

सरसों डीओसी 29,000 प्रति टन

सूरजमुखी डीओसी 28,500 प्रति टन

राइसब्रान (खाद्य) 225 प्रति पॉइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 220 प्रति पॉइंट

लुधियाना

राजमां चित्रा 10,800 – 13,200 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13,200 – 14,300 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11,600 – 13,300 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 12,100 – 13,600 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11,600 – 13,100 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7,800 – 11,500 प्रति क्विंटल

चना दाल 8,700 – 9,100 प्रति क्विंटल

काबली चना 8,500 – 13,000 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9,000 – 10,500 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 10,000 – 12,500 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3,500 35 किग्रा

चावल DB सेला 9,600 – 9,800 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10,200 – 10,400 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7,500 – 7,600 प्रति क्विंटल

बिनौला तेल 15,700 प्रति क्विंटल

चावल तेल 13,500 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 17,600 – 17,700 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,650 – 3,700 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 4,200 – 4,300 प्रति क्विंटल

जीरा 24,200 – 27,800 प्रति क्विंटल

धनिया 17,000 – 20,000 प्रति क्विंटल

हल्दी 20,300 – 24,200 प्रति क्विंटल

कश्मीरी केसर 275 – 280 प्रति ग्राम

अमृतसर

बासमती (1121) स्टीम 11,000 – 11,200 प्रति क्विंटल

बासमती (1121) सेला 10,000 – 10,200 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6,600 – 6,700 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7,500 – 7,800 प्रति क्विंटल

चावल (1509) नया सेला 8,400 – 8,600 प्रति क्विंटल

PR-11 चावल 5,900 – 6,100 प्रति क्विंटल

शरबती धान 3,300 – 3,400 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5,700 – 5,800 प्रति क्विंटल

धान (1509) नया 3,950 – 4,050 प्रति क्विंटल

देशी चना 8,600 – 8,700 प्रति क्विंटल

चना दाल 9,050 – 9,350 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी (पंजाब) 5,800 – 5,850 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5,750 – 5,800 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5,650 – 5,700 प्रति क्विंटल

जालंधर

गेहूं दड़ा 2,895 – 2,900 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4,100 – 4,200 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3,900 – 4,000 प्रति क्विंटल

मक्की (बिहार) 2,650 – 2,675 प्रति क्विंटल

मक्की (यूपी) 2,540 – 2,550 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11,900 – 13,300 प्रति क्विंटल

चना देशी 8,800 – 9,000 प्रति क्विंटल

दाल चना 9,100 – 9,500 प्रति क्विंटल

काबली चना 9,100 – 13,100 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा (पुणे) 11,000 – 12,800 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा (चीन) 13,000 – 13,700 प्रति क्विंटल

शर्मिली 9,000 – 9,100 प्रति क्विंटल

जीरा 25,400 – 28,400 प्रति क्विंटल

धनिया 17,300 – 21,300 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) 17,500 – 18,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 – 29,800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्टा 20,300 – 20,700 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 22,800 – 25,700 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1,000 – 1,020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1,060 – 1,090 प्रति किलो

मखाना 850 – 1,350 प्रति किलो

गोला 38,000 – 47,000 प्रति क्विंटल

बठिंडा

रुई (J-34 पंजाब) 6,525 – 6,540 प्रति मन

बिनौला 4,600 – 4,800 प्रति क्विंटल

नरमा कपास (नई) 8,300 – 8,600 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 3,800 – 3,850 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,500 – 3,600 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 690 29 किलो