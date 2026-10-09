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Punjab Mandi Prices Today: सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, पंजाब की मंडियों के कारोबार में भी आई तेजी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 09 Oct 2026 05:59 PM (GMT+05:30)

पंजाब के सराफा बाजार में सोने-चांदी के भाव चढ़ने से तेजी लौट रही है। वहीं खन्ना, लुधियाना और अमृतसर मंडियों में खाद्यान्नों के दाम मजबूत बने हुए हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में आया उछाल।

  2. प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न और तिलहन के दाम तेज।

  3. चावल, बासमती, चना और मसालों के भाव मजबूत।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। त्योहारों और शादियों के आगामी सीजन के बीच पंजाब के सराफा बाजार और प्रमुख दिसावरी मंडियों में हलचल तेज देखने को मिल रही है। सर्राफा बाजार में मंदी के बाद एक बार फिर सोना चांदी के भाव चढ़ने लगे हैं। 

दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में भी जिंसों के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।शारदीय नवरात्रि और आगामी त्योहारों के प्रभाव से गेहूं, दालों, तिलहन और किराना सामान की आवक और मांग में बदलाव आया है। चावल की विभिन्न किस्मों, बासमती, चने और मसालों के भाव में मजबूती बनी हुई है। 

 

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पंजाब की मंडियां के भाव (9 अक्टूबर 2026)

 

मंडी का नाम वस्तु / फसल दर (₹ में) विवरण / माप
खन्ना

 
गेहूं 2,930 – 2,940
प्रति क्विंटल
  आटा 1,625 – 1,635
50 किलो
  मैदा 1,725 – 1,735
50 किलो
  सूजी 1,735 – 1,750
50 किलो
  चोकर 1,230
45 किलो
  चोकर 815
30 किलो
  मक्की (बिहार) 2,650 – 2,700
प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3,800
प्रति क्विंटल
  सरसों डीओसी 29,000
प्रति टन
  सूरजमुखी डीओसी 28,500
प्रति टन
  राइसब्रान (खाद्य) 225
प्रति पॉइंट
  राइसब्रान (अखाद्य) 220
प्रति पॉइंट
लुधियाना

 
राजमां चित्रा 10,800 – 13,200
प्रति क्विंटल
  अरहर दाल 13,200 – 14,300
प्रति क्विंटल
  उड़द साबुत 11,600 – 13,300
प्रति क्विंटल
  उड़द धोया 12,100 – 13,600
प्रति क्विंटल
  उड़द छिलका 11,600 – 13,100
प्रति क्विंटल
  दाल मसूर 7,800 – 11,500
प्रति क्विंटल
  चना दाल 8,700 – 9,100
प्रति क्विंटल
  काबली चना 8,500 – 13,000
प्रति क्विंटल
  मूंग साबुत 9,000 – 10,500
प्रति क्विंटल
  मूंग धोया 10,000 – 12,500
प्रति क्विंटल
  एग्रो प्योर बेसन 3,500
35 किग्रा
  चावल DB सेला 9,600 – 9,800
प्रति क्विंटल
  चावल 1121 सेला 10,200 – 10,400
प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम 7,500 – 7,600
प्रति क्विंटल
  बिनौला तेल 15,700
प्रति क्विंटल
  चावल तेल 13,500
प्रति क्विंटल
  सरसों तेल 17,600 – 17,700
प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3,650 – 3,700
प्रति क्विंटल
  बिनौला खल 4,200 – 4,300
प्रति क्विंटल
  जीरा 24,200 – 27,800
प्रति क्विंटल
  धनिया 17,000 – 20,000
प्रति क्विंटल
  हल्दी 20,300 – 24,200
प्रति क्विंटल
  कश्मीरी केसर 275 – 280
प्रति ग्राम
अमृतसर

 
बासमती (1121) स्टीम 11,000 – 11,200
प्रति क्विंटल
  बासमती (1121) सेला 10,000 – 10,200
प्रति क्विंटल
  शरबती सेला 6,600 – 6,700
प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम 7,500 – 7,800
प्रति क्विंटल
  चावल (1509) नया सेला 8,400 – 8,600
प्रति क्विंटल
  PR-11 चावल 5,900 – 6,100
प्रति क्विंटल
  शरबती धान 3,300 – 3,400
प्रति क्विंटल
  बासमती 1121 धान 5,700 – 5,800
प्रति क्विंटल
  धान (1509) नया 3,950 – 4,050
प्रति क्विंटल
  देशी चना 8,600 – 8,700
प्रति क्विंटल
  चना दाल 9,050 – 9,350
प्रति क्विंटल
  गुड़ देशी (पंजाब) 5,800 – 5,850
प्रति क्विंटल
  शक्कर देशी 5,750 – 5,800
प्रति क्विंटल
  बूरा खांड 5,650 – 5,700
प्रति क्विंटल
जालंधर

 
गेहूं दड़ा 2,895 – 2,900
प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा 4,100 – 4,200
प्रति क्विंटल
  चावल परमल सेला 3,900 – 4,000
प्रति क्विंटल
  मक्की (बिहार) 2,650 – 2,675
प्रति क्विंटल
  मक्की (यूपी) 2,540 – 2,550
प्रति क्विंटल
  दाल उड़द छिलका 11,900 – 13,300
प्रति क्विंटल
  चना देशी 8,800 – 9,000
प्रति क्विंटल
  दाल चना 9,100 – 9,500
प्रति क्विंटल
  काबली चना 9,100 – 13,100
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा (पुणे) 11,000 – 12,800
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा (चीन) 13,000 – 13,700
प्रति क्विंटल
  शर्मिली 9,000 – 9,100
प्रति क्विंटल
  जीरा 25,400 – 28,400
प्रति क्विंटल
  धनिया 17,300 – 21,300
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) 17,500 – 18,500
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च तेजा 26,000 – 29,800
प्रति क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्टा 20,300 – 20,700
प्रति क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद 22,800 – 25,700
प्रति क्विंटल
  काजू (320 नं.) 1,000 – 1,020
प्रति किलो
  काजू (210 नं.) 1,060 – 1,090
प्रति किलो
  मखाना 850 – 1,350
प्रति किलो
  गोला 38,000 – 47,000
प्रति क्विंटल
बठिंडा

 
रुई (J-34 पंजाब) 6,525 – 6,540
प्रति मन
  बिनौला 4,600 – 4,800
प्रति क्विंटल
  नरमा कपास (नई) 8,300 – 8,600
प्रति क्विंटल
  बिनौला खल 3,800 – 3,850
प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3,500 – 3,600
प्रति क्विंटल
  गेहूं चोकर 690
29 किलो
  गेहूं चोकर 1,250
50 किलो

 

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सराफा बाजार 

 

धातु / वस्तु विवरण / शुद्धता दर (₹ में)
सोना Standard स्टैंडर्ड सोना 1,53,580
सोना 24 Carat 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,53,250
सोना आभूषण गहनों हेतु सोना 1,49,690
गिन्नी प्रति नग 1,36,700
चांदी चांदी 2,35,000
सिक्का चांदी का सिक्का 2,48,000

 

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