Punjab Weather 31st August: मानसून सुस्त, सामान्य से अधिक तापमान; आज मिलेगी राहत!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। रविवार को राज्य का अधिकतम औसत तापमान एक दिन पहले के मुकाबले 0.4 डिग्री सेल्सियस गिरा, लेकिन फिर भी यह सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, आज मानसून सुस्त रहने का अनुमान है। लेकिन जल्द हल्की राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। हालांकि, ये आसार कुछ जिलों तक सीमित रहने वाले हैं। अनुमान के अनुसार तीन सितंबर तक कई जिलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।