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4 सितंबर से शुरू होगा अखंड पाठ, खालड़ा को दी जाएगी श्रद्धांजलि; श्री अकाल तख्त में होगा वार्षिक समागम

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:05 PM (IST)

जसवंत सिंह खालड़ा की पुण्यतिथि पर 6 सितंबर को श्री अकाल तख्त साहिब में विशेष गुरमति समागम होगा। 4 सितंबर से अखंड पाठ शुरू होगा और वार्षिक आयोजन होगा।

जसवंत सिंह खालड़ा।

जसवंत सिंह खालड़ा।

HighLights

  1. 6 सितंबर को खालड़ा की पुण्यतिथि पर विशेष समागम होगा।

  2. 4 सितंबर से श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ किया जाएगा।

  3. अब हर वर्ष अकाल तख्त में खालड़ा को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की पुण्यतिथि पर 6 सितंबर को श्री अकाल तख्त साहिब में विशेष गुरमति समागम करवाया जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से होने वाले इस समागम के तहत 4 सितंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ किया जाएगा। 6 सितंबर को अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद जसवंत सिंह खालड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने रविवार को गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, पटियाला से मीरी पीरी खालसा मार्च के पड़ाव की शुरुआत के अवसर पर यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। ऐसे पवित्र स्थान से मीरी पीरी खालसा मार्च की शुरुआत के अवसर पर मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले जसवंत सिंह खालड़ा को याद करना भी जरूरी है।

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मानवाधिकारों के लिए उठाई थी आवाज

जत्थेदार ने कहा कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने पंजाब में सरकारी दमन के दौर में मारे गए युवाओं के शवों की पहचान करने और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण उन्हें भी अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा।

उन्होंने सिख संगठनों और संगत से अपील की कि 6 सितंबर को श्री अकाल तख्त साहिब में होने वाले समागम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने बताया कि अब हर वर्ष 6 सितंबर को श्री अकाल तख्त साहिब में जसवंत सिंह खालड़ा की याद में समागम करवाया जाएगा।

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हरिके में स्मारक बनाने की योजना

जसवंत सिंह खालड़ा सहित पंजाब के हजारों बलिदानियों की याद में हरिके में शहीदी पत्तन स्मारक बनाने की योजना भी है। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन की व्यवस्था होने के बाद स्मारक के निर्माण का काम जल्द शुरू किए जाने की बात कही गई है।

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