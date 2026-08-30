4 सितंबर से शुरू होगा अखंड पाठ, खालड़ा को दी जाएगी श्रद्धांजलि; श्री अकाल तख्त में होगा वार्षिक समागम

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने रविवार को गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, पटियाला से मीरी पीरी खालसा मार्च के पड़ाव की शुरुआत के अवसर पर यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। ऐसे पवित्र स्थान से मीरी पीरी खालसा मार्च की शुरुआत के अवसर पर मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले जसवंत सिंह खालड़ा को याद करना भी जरूरी है।