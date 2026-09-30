OPD List: पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, 29 सितंबर को स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
पंजाब के 5 जिलों में बुधवार को अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलेंगी। मरीज अस्पताल जाने ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब के प्रमुख अस्पतालों में बुधवार को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद।
विभिन्न विभागों में मरीजों को मिलेगी विशेष चिकित्सा सुविधा।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में बुधवार को विभिन्न विशेषज्ञ विभागों की ओपीडी संचालित होगी।
अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के पिम्स, लुधियाना के डीएमसी, पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा के एम्स में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टरों की व्यस्थता के चलते बदलाव संभव है। ओपीडी डॉक्टर शेड्यूल-
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अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|बुधवार
|मेडिसिन
|संबंधित विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर
|सर्जरी
|संबंधित विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर
|आर्थोपेडिक्स
|संबंधित विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. नवदीप मल्होत्रा
|डॉ. नीलांजन मजूमदार
|कार्डियोलॉजी
|डॉ. राजीव अरोड़ा
|डॉ. परमिंदर सिंह मंघेरा
पटियाला: रजिंदरा अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|बुधवार
|ईएनटी
|डॉ. विशव यादव
|डॉ. रविंदर सिंह
|त्वचा रोग
|डॉ. डिंपल चोपड़ा
|डॉ. सीमा गोयल
|डॉ. ऋषू सरगल
|डॉ. रूपिंदर वालिया
|डॉ. शिवाली अग्रवाल
|डॉ. हरमीत सिंह
लुधियाना: दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|बुधवार
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश महाजन
|डॉ. संदीप छाबड़ा
|डॉ. सौरभ
|रुमेटोलॉजी
|डॉ. जोबन प्रीत देयोल
|नेफ्रोलॉजी
|डॉ. तनिष धीर
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
|डॉ. अर्शदीप सिंह
|डॉ. योगेश गुप्ता
|चेस्ट (छाती रोग)
|डॉ. अनिल कुमार कश्यप
|बाल रोग (पीडियाट्रिक्स)
|डॉ. गुरप्रीत सिंह
|डॉ. कमलदीप अरोड़ा
|थैलेसीमिया
|डॉ. सिद्धार्थ भार्गव
|दंत चिकित्सा
|डॉ. नमिता बुद्धिराजा
|त्वचा रोग (डर्माटोलॉजी)
|डॉ. जसप्रिया संधू
|मनोरोग
|डॉ. सुमीशा जसवाल
|क्लिनिकल साइकोलॉजी
|डॉ. बी.पी. मिश्रा
|सर्जरी / बाल सर्जरी
|डॉ. संजीव के. सिंगला
|प्लास्टिक सर्जरी
|डॉ. राजिंदर मित्तल
|यूरोलॉजी / आर्थोपेडिक्स
|डॉ. रजनीश गर्ग
|इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी
|डॉ. सुशांत बब्बर
|नेत्र रोग
|डॉ. गुरविंदर कौर
|ई.एन.टी.
|डॉ. रोहित वर्मा
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. आशिमा तनेजा
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जालंधर: निम्स अस्पताल
समय: समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|बुधवार
|हृदय रोग
|डॉ. इंदरजोत कौर
|दंत चिकित्सा
|डॉ. कविता
|त्वचा रोग
|डॉ. जशन
|त्वचा रोग
|डॉ. निष्ठा
|त्वचा रोग
|डॉ. करण छाबड़ा
|ई.एन.टी.
|डॉ. पुलकित
|ई.एन.टी.
|डॉ. सागर चंद्रा
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
|डॉ. अवनीत कौर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. बावनीत कौर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. बापिंदर सिंह पनेसर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. ममता सुंडा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. निरंकार सिंह नेकी
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. सुनील कुमार शर्मा
|न्यूरोलॉजी
|डॉ. सुरभि महाजन
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. हरनीत सिंह घोत्तरा
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. रमणदीप सिंह वालिया
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. अमिता महाजन
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. हरलीन ग्रोवर
|ऑन्कोलॉजी
|डॉ. अर्चना दत्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. सीमा दत्त बंधु
|नेत्र रोग
|डॉ. याशी बंसल
|अस्थि रोग
|डॉ. अर्शप्रीत सिंह
|अस्थि रोग
|डॉ. निकुंज गुप्ता
|बाल रोग
|डॉ. जय कृष्ण
|बाल रोग
|डॉ. जतिंदर सिंह
|मानसिक रोग
|डॉ. दीपाली गुल
|मानसिक रोग
|डॉ. सुमीत कौर मदान
|सर्जरी
|डॉ. अनमोल संजय छाबड़ा - V
|सर्जरी
|डॉ. चिरंजीव सिंह - V
|सर्जरी
|डॉ. नवनीत कौर - IV
|सर्जरी
|डॉ. सुखविंदर सिंह
|सर्जरी
|डॉ. याशिक अनेजा - IV
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. कैलाश कपूर
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. मिशा के टंडन
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. नरेश कुमार बाठला
|यूरोलॉजी
|डॉ. सुनीत टंडन
बठिंडा: एम्स
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|बुधवार
|जलने और प्लास्टिक सर्जरी
|डॉ. राजेश के. मौर्य
|हृदय रोग
|डॉ. सूरज कुमार
|हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा
|डॉ. राजीव कुमार
|दंत चिकित्सा
|डॉ. शैलेंद्र सिंह राणा
|त्वचा और यौन रोग
|डॉ. शिवानी बंसल, डॉ. विशाल ठाकुर
|आहार शास्त्र
|डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी
|हार्मोन और चयापचय रोग
|डॉ. शिवानी सिदाना
|कान, नाक और गला
|डॉ. वैभव सैनी, डॉ. अंकुर मोहन
|सामान्य चिकित्सा
|डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर
|सामान्य शल्य चिकित्सा
|डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. अमृत पाल सिंह राणा, डॉ. विक्रम सैनी
|कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा
|डॉ. प्रशांत छाबड़ा
|नवजात शिशु रोग
|डॉ. मनीष स्वामी
|गुर्दा रोग
|डॉ. सौरभ नायक
|तंत्रिका रोग
|डॉ. विकास लखनपाल
|मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा
|डॉ. सर्वप्रीत सिंह ग्रेवाल, डॉ. हरकरण सिंह साहनी
|परमाणु चिकित्सा
|डॉ. भवय सोनिक
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. मोनिका
|नेत्र रोग
|डॉ. वंदना शर्मा
|हड्डी और जोड़ रोग
|डॉ. नीलेश बरवार, डॉ. अंकित राय
|बाल चिकित्सा
|डॉ. अरविंदर वेंडर
|भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
|डॉ. चंद्रकांत पिलानिया
|मानसिक रोग
|डॉ. जितेन्द्र अनेजा, डॉ. जवाहर सिंह
|फेफड़े और श्वास रोग
|डॉ. रामनिवास
|विकिरण कैंसर चिकित्सा
|डॉ. अनिल कुमार गोयल, डॉ. रोहित महाजन
|पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा
|डॉ. गौरव कौशल
|कैंसर की शल्य चिकित्सा
|डॉ. निखिल गर्ग
|मूत्र और गुर्दा शल्य चिकित्सा
|डॉ. सुरेश कुमार गोयल, डॉ. अभय सिंह गौर
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