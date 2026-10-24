पंजाब के स्कूलों में अब होगी AI की पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस के साथ जुड़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए पाठ्यक्रम

अखिलेश सिंह यादव, अमृतसर। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से आठवीं से बारहवीं कक्षा तक कंप्यूटर साइंस विषय के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल करने का फैसला किया है। बोर्ड की ओर से जारी दो अलग-अलग सर्कुलरों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी तथा बोर्ड से संबद्ध एवं एसोसिएटेड स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

इसके तहत सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सीएसएआई) बेसिक तथा संबद्ध एवं एसोसिएटेड स्कूलों में इच्छुक संस्थानों के लिए सीएसएआई एडवांस पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश और शिक्षा सहित दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इसके लिए सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर अध्यापकों को 27 अक्टूबर 2026 से पहले https://pseblearn.neeev.ai वेबसाइट पर लॉगइन करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यापकों को तीन सत्रों में कुल पांच घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों को 40-40 मिनट के 15 पीरियड में एआई से संबंधित विषयों की जानकारी देंगे। इसके लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्कूलों के लिए एडवांस्ड पाठ्यक्रम बोर्ड की ओर से जारी दूसरे सर्कुलर नंबर 1147 के अनुसार संबद्ध और एसोसिएटेड स्कूलों में सीएसएआई एडवांस पाठ्यक्रम शुरू करने का विकल्प दिया गया है। इच्छुक स्कूलों को 23 अक्टूबर 2026 तक बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने कहा कि जिन स्कूलों में एक ही कक्षा के कई सेक्शन हैं, वे अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक या सभी सेक्शनों में नया विषय लागू कर सकते हैं।