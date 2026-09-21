OPD List: पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, जानें आज कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

सोमवार जलने और प्लास्टिक सर्जरी डॉ. राहुल कौशिक

हृदय रोग डॉ. भूपिंदर सिंह

हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा डॉ. राजीव कुमार, डॉ. क्लेन डांटिस

दंत चिकित्सा डॉ. लता गोयल

त्वचा और यौन रोग डॉ. शिवानी बंसल, डॉ. विशाल ठाकुर

आहार शास्त्र डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी

हार्मोन और चयापचय रोग डॉ. शिवानी सिदाना

कान, नाक और गला डॉ. वैभव सैनी, डॉ. अंकुर मोहन

सामान्य चिकित्सा डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर

सामान्य शल्य चिकित्सा डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. अमृत पाल सिंह राणा, डॉ. विक्रम सैनी

कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा डॉ. प्रशांत छाबड़ा

गुर्दा रोग डॉ. सौरभ नायक

तंत्रिका रोग डॉ. विकास लखनपाल

मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा डॉ. सर्वप्रीत सिंह ग्रेवाल, डॉ. हरकरण सिंह साहनी

परमाणु चिकित्सा डॉ. भवय सोनिक

स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. लाज्या देवी गोयल, डॉ. निशू

नेत्र रोग डॉ. अनुराधा राज

हड्डी और जोड़ रोग डॉ. पंकज कुमार शर्मा, डॉ. नीलेश बरवार, डॉ. संतोष बेहरा

बाल चिकित्सा डॉ. अरविंदर वेंडर

भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास डॉ. चंद्रकांत पिलानिया

मानसिक रोग डॉ. जितेन्द्र अनेजा, डॉ. भारत उदय

फेफड़े और श्वास रोग डॉ. रामनिवास

विकिरण कैंसर चिकित्सा डॉ. अनिल कुमार गोयल, डॉ. रोहित महाजन

पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा डॉ. गौरव कौशल

कैंसर की शल्य चिकित्सा डॉ. निखिल गर्ग