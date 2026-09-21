OPD List: पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, जानें आज कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
पंजाब के पांच बड़े सरकारी अस्पतालों में 21 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी देख सकते हैं।
HighLights
पंजाब के 5 प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं उपलब्ध
विभिन्न विभागों के डॉक्टर मरीजों को देंगे चिकित्सकीय परामर्श
21 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सेवाएं
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में सोमवार, 21 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर, रजिंदरा अस्पताल पटियाला, डीएमसी लुधियाना, पिम्स जालंधर और एम्स बठिंडा में विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे।
इन क्रियाशील अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी (कान-नाक-गला) और नेत्र रोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के डॉक्टर उपस्थित रहकर मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। हालांकि, डॉक्टरों की उपलब्धता में किसी अपरिहार्य स्थिति या आकस्मिक कारणों के चलते ऐन मौके पर बदलाव संभव है।
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अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|सोमवार
|मेडिसिन
|डॉ. अजय छाबड़ा
|डॉ. सतपाल अलूना
|डॉ. हरप्रीत सिंह
|डॉ. इंदरजीत सिंह
|डॉ. सुरिंदर पाल
|डॉ. रिमरत बीर सिंह बाजवा
|सर्जरी
|डॉ. संजीव शर्मा
|डॉ. सुमितोज सिंह
|डॉ. राकेश शर्मा
|डॉ. बलदेव सिंह
|डॉ. अश्वनी कुमार आदि
|आर्थोपेडिक्स
|डॉ. राजेश कपिला
|डॉ. जसपाल सिंह
|डॉ. धरम सिंह
|डॉ. बसंत राय
|डॉ. मनिंदर सिंह आदि
|स्किन
|डॉ. तेजिंदर कौर
|डॉ. संदीप सिद्धू
|डॉ. राकेश तिलक राज
|डॉ. जसनदीप कौर
|मनोरोग
|डॉ. नीरू बाला
|डॉ. राजीव अरोड़ा
|डॉ. सुमनजीत कौर
|डॉ. खुशबिंदर सिंह आदि
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पटियाला: रजिंदरा अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|सोमवार
|मेडिसिन
|डॉ. रामिंदर पाल सिंह सिबिया
|डॉ. रूपिंदर जीत कौर
|डॉ. विकास चंदर
|डॉ. ऋचा बंसल
|डॉ. अजय पाल
|डॉ. अमनदीप सिंह
|ईएनटी
|डॉ. संजीव भगत
|डॉ. दिनेश कुमार शर्मा
|डॉ. विशव यादव
|डॉ. रविंदर सिंह
|नेत्र रोग
|डॉ. आनंद अग्रवाल
|डॉ. तलवीर सिद्धू
|डॉ. चीमन लाल
|डॉ. इंदु खोसा
|डॉ. वीर दविंदर सिंह
|अस्थि रोग
|डॉ. गिरीश साहनी
|डॉ. दलजिंदर सिंह
|डॉ. कुलदीप सिंह संधू
|त्वचा रोग
|डॉ. डिंपल चोपड़ा
|डॉ. सीमा गोयल
|डॉ. ऋषू सरगल
|डॉ. रूपिंदर वालिया
|डॉ. शिवाली अग्रवाल
|डॉ. हरमीत सिंह
|सर्जरी
|डॉ. अश्वनी कुमार
|डॉ. दर्शनजीत सिंह
|डॉ. जसविंदर सिंह
|डॉ. दिनेश कुमार पासी
|डॉ. आनंद सिंगला
|डॉ. राजिंदर पाल सिंह
लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|सोमवार
|मेडिसिन
|डॉ. नरिंदर पाल जैन
|डॉ. विकास गर्ग
|डॉ. मोनिका
|रुमेटोलॉजी
|डॉ. जोबन प्रीत सिंह देयोल
|नेफ्रोलॉजी
|डॉ. विकास मक्कड़
|एंडोक्राइनोलॉजी
|डॉ. नवीन मित्तल
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
|डॉ. रमित महाजन
|डॉ. वरुण मेहता
|न्यूरोलॉजी
|डॉ. गगनदीप सिंह
|चेस्ट (छाती रोग)
|डॉ. आकाशदीप सिंह
|बाल रोग (पीडियाट्रिक्स)
|डॉ. दीपक भट
|डॉ. गुरप्रीत सिंह
|थैलेसीमिया
|डॉ. गुरप्रीत सिंह
|दंत चिकित्सा
|डॉ. रीता राय
|त्वचा रोग (डर्माटोलॉजी)
|डॉ. सुखजोत कौर
|मनोरोग
|डॉ. नवकिरण महाजन
|क्लिनिकल साइकोलॉजी
|डॉ. बी.पी. मिश्रा
|सर्जरी / बाल सर्जरी
|डॉ. प्रभदीप एस. नैन
|प्लास्टिक सर्जरी
|डॉ. रमनीश गर्ग
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. शिवेंदर सोबती
|जी.ई. सर्जरी
|डॉ. सतपाल सिंह
|लिवर प्रत्यारोपण
|डॉ. गुरसागर सिंह सहोता
|यूरोलॉजी / आर्थोपेडिक्स
|डॉ. संदीप शर्मा
|इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी
|डॉ. सुशांत बब्बर
|नेत्र रोग
|डॉ. प्रियंका अरोड़ा
|ई.एन.टी.
|डॉ. रोहित वर्मा
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. आशिमा तनेजा
जालंधर, पिम्स (PIMS)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|सोमवार
|हृदय रोग
|डॉ. इंदरजोत कौर
|दंत चिकित्सा
|डॉ. कविता
|त्वचा रोग
|डॉ. जशन
|त्वचा रोग
|डॉ. निष्ठा
|त्वचा रोग
|डॉ. करण छाबड़ा
|ई.एन.टी.
|डॉ. पुलकित
|ई.एन.टी.
|डॉ. सागर चंद्रा
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
|डॉ. अवनीत कौर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. बावनीत कौर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. बापिंदर सिंह पनेसर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. ममता सुंडा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. निरंकार सिंह नेकी
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. सुनील कुमार शर्मा
|न्यूरोलॉजी
|डॉ. सुरभि महाजन
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. हरनीत सिंह घोत्तरा
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. रमणदीप सिंह वालिया
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. आरोही
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. नेहा
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. गुरकीरत छाबड़ा
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. हरलीन ग्रोवर
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. शैल कौर
|ऑन्कोलॉजी
|डॉ. अर्चना दत्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. तानिया मुद्गल
|अस्थि रोग
|डॉ. अनुपिंदर शर्मा
|अस्थि रोग
|डॉ. चेतन गोयल
|बाल रोग
|डॉ. अश्विनी कुमार
|बाल रोग
|डॉ. पारसदीप कौर
|मानसिक रोग
|डॉ. दीपाली गुल
|सर्जरी
|डॉ. रजनीश कुमार - I
|सर्जरी
|डॉ. रूबी अहीर - III
|सर्जरी
|डॉ. सरबजीत सिंह - III
|सर्जरी
|डॉ. शबनम - I
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. कैलाश कपूर
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. मिशा के टंडन
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. नरेश कुमार बाठला
|यूरोलॉजी
|डॉ. सुनीत टंडन
बठिंडा, AIIMS
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|सोमवार
|जलने और प्लास्टिक सर्जरी
|डॉ. राहुल कौशिक
|हृदय रोग
|डॉ. भूपिंदर सिंह
|हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा
|डॉ. राजीव कुमार, डॉ. क्लेन डांटिस
|दंत चिकित्सा
|डॉ. लता गोयल
|त्वचा और यौन रोग
|डॉ. शिवानी बंसल, डॉ. विशाल ठाकुर
|आहार शास्त्र
|डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी
|हार्मोन और चयापचय रोग
|डॉ. शिवानी सिदाना
|कान, नाक और गला
|डॉ. वैभव सैनी, डॉ. अंकुर मोहन
|सामान्य चिकित्सा
|
डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर
|सामान्य शल्य चिकित्सा
|डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. अमृत पाल सिंह राणा, डॉ. विक्रम सैनी
|कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा
|डॉ. प्रशांत छाबड़ा
|गुर्दा रोग
|डॉ. सौरभ नायक
|तंत्रिका रोग
|डॉ. विकास लखनपाल
|मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा
|डॉ. सर्वप्रीत सिंह ग्रेवाल, डॉ. हरकरण सिंह साहनी
|परमाणु चिकित्सा
|डॉ. भवय सोनिक
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. लाज्या देवी गोयल, डॉ. निशू
|नेत्र रोग
|डॉ. अनुराधा राज
|हड्डी और जोड़ रोग
|डॉ. पंकज कुमार शर्मा, डॉ. नीलेश बरवार, डॉ. संतोष बेहरा
|बाल चिकित्सा
|डॉ. अरविंदर वेंडर
|भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
|डॉ. चंद्रकांत पिलानिया
|मानसिक रोग
|डॉ. जितेन्द्र अनेजा, डॉ. भारत उदय
|फेफड़े और श्वास रोग
|डॉ. रामनिवास
|विकिरण कैंसर चिकित्सा
|डॉ. अनिल कुमार गोयल, डॉ. रोहित महाजन
|पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा
|डॉ. गौरव कौशल
|कैंसर की शल्य चिकित्सा
|डॉ. निखिल गर्ग
|मूत्र और गुर्दा शल्य चिकित्सा
|डॉ. कंवलजीत सिंह कौरा
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