मानसा में पुलिस कार्रवाई की जत्थेदार गड़गज्ज ने की निंदा, पगड़ियों और कक्कारों की बेअदबी को बताया शर्मनाक

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने मानसा में नशे के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे सिखों पर पुलिस की कार्रवाई और उनकी पगड़ियों व कक्कारों की बेअदबी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों ने सिख कलाकारों और पगड़ियों का अपमान किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

पंजाब में नशे की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इसे रोकना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारें इस दिशा में सफल नहीं हो सकी हैं। लोगों की सुरक्षा करने के बजाय उन पर ही पुलिस कार्रवाई करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सिख इस तरह की कार्रवाई को न तो भूलेंगे और न ही बर्दाश्त करेंगे।