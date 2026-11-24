जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए गठबंधन को पंजाब की भलाई, खुशहाली और सर्वपक्षीय विकास की दिशा में अहम राजनीतिक कदम बताया है।

एडवोकेट धामी ने कहा कि पंजाब की विशिष्ट ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के भविष्य से जुड़े फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस गठबंधन से पंजाब के अधिकारों की बेहतर ढंग से पैरवी होगी और सिख मसलों के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे।