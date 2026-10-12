नम आंखों से ASI इकबाल सिंह को अंतिम विदाई, DGP ने दी श्रद्धांजलि; 1 करोड़ की मदद का एलान

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। काउंटर इंटेलिजेंस में तैनात एएसआई इकबाल सिंह का सोमवार को नौशहरा पन्नूआं के श्मशानघाट में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इकबाल सिंह फिरोजपुर जिले में तैनात थे, जिनकी रविवार की रात को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।

ड्यूटी के बाद घर लौटते बाइक सवार शूटरों ने उन्हें निशाना बनाया था। मरहूम एएसआई को अंतिम विदाई देने लिए पंजाब पुलिस के डीजीपी (कानून व्यवस्था) अमरदीप सिंह राय विशेष तौर पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने अर्थी को दिया कंधा पोस्टमार्टम के बाद इकबाल सिंह का शव उनके घर लाया गया। जहां से अंतिम संस्कार लिए श्मशानघाट लिजाते समय पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अर्थी को कंधा दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब पुलिस फोर्स भी सुरक्षित नहीं।

आए दिन हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे है। एएसआई इकबाल सिंह की पत्नी दर्शन कौर को सातवना देते उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन लिए अब चुनौती की घड़ी है। जिस कदर पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को मिटाया। उसी तरह गैंगस्टरों को खत्म किया जाना चाहिए।

परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद का एलान डीजीपी (कानून व्यवस्था) अमरदीप सिंह राय ने परिवार से शोक जाहिर करते कहा कि पंजाब सरकार व पुलिस प्रशासन परिवार के साथ सदैव खड़ा है। हत्यारों को जल्द काबू करके उन्हें सजा दिलाई जाएगी। डीजीपी राय ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद दी जानी है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की सारी पड़ताल एसएसपी सुरेंद्र लांबा खुद देख रहे हैं। पुलिस जल्द नतीजे पर पहुंचेगी।