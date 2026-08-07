अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर PCR चढ़ाने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, वीडियो वायरल के बाद एक्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर कथित रूप से नशे की हालत में कार खड़ी करने के मामले में पुलिस विभाग ने संबंधित सहायक उपनिरीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी की कार रेलवे ट्रैक पर खड़ी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि संबंधित पुलिसकर्मी उस समय नशे की हालत में था। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया और पुलिस विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी।