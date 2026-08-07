पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का चंडीगढ़ पुलिस से टकराव, OPS और DA की मांग को लेकर पहुंचे थे, बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास पर बिगड़ी स्थिति

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी, स्कूलों के शिक्षक और अन्य मुलाजिमों को शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस से टकराव हो गया। सामूहिक छुट्टी लेकर हजारों मुलाजिम चंडीगढ़ पहुंचे थे।

उन्होंने सेक्टर-39 के मंडी ग्राउंड में महारैली की। जब कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोका। इससे स्थिति बिगड़ गई। पुलिस को वॉटर कैनन चलाना पड़ा।

इस विरोध प्रदर्शन के कारण पंजाब के कई सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, महंगाई भत्ता (डीए), कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसी कई प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

महारैली के चलते चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। इससे शहरवासियों और यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।