बिहार चुनाव जीत पर कानपुर में भाजपा का जश्न, ढोल लेकर महापौर ने जताई खुशी तो कार्यकर्ता नाचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिहार चुनाव में मिली जीत का जश्न कानपुर में भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मनाया। रोड पर जहां जश्न हुआ वहीं मिठाई भी बांटी गई। इस खुशी में महापौर प्रमिला पांडेय ने ढोल बजाकर जश्न मनाया।

महापौर प्रमिला पांडेय ने नगर निगम मुख्यालय मोतीझील में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत की सभी को बधाई दी गयी। इस अवसर पर मिष्ठान का वितरण किया गया एवं पटाखें भी फोड़े गये। साथ ही ढोल बजाकर पार्षदों के साथ नाची। महापौर ने कहा कि यह सत्य की जीत है जिससे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को इस अवसर पार्षद नवीन पंडित, पवन पांडेय, सुधीर यादव,आदि उपस्थित रहे।