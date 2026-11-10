'यह हिंदू सिविल कोड है', महाराष्ट्र में UCC लागू करने पर भड़के ओवैसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना और गैर-हिंदू समुदायों पर 'हिंदू सिविल कोड' थोपना है।

सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा, 'आदिवासी रीति-रिवाजों को तो स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम प्रथाओं को क्यों नहीं?' ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह प्रस्तावित कोड मुसलमानों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से रोकेगा।

ओवैसी ने आगे कहा, 'यह UCC मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। इस्लाम में शादी एक समझौता (कॉन्ट्रैक्ट) है। आप 'हिंदू मैरिज एक्ट' के हिसाब से तलाक के नियम भी थोप रहे हैं। यह सब मुसलमानों को निशाना बनाने और उनकी पहचान छीनने के लिए किया जा रहा है।'