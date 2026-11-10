'यह हिंदू सिविल कोड है', महाराष्ट्र में UCC लागू करने पर भड़के ओवैसी
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित UCC की कड़ी आलोचना की, इसे मुसलमानों को निशाना बनाने वाला 'हिंदू सिविल कोड' बताया।
HighLights
महाराष्ट्र के प्रस्तावित UCC पर ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई
इसे मुसलमानों को निशाना बनाने वाला 'हिंदू सिविल कोड' बताया
आदिवासी रीति-रिवाजों की स्वीकृति पर सवाल, मुस्लिम प्रथाओं पर नहीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना और गैर-हिंदू समुदायों पर 'हिंदू सिविल कोड' थोपना है।
सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा, 'आदिवासी रीति-रिवाजों को तो स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम प्रथाओं को क्यों नहीं?' ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह प्रस्तावित कोड मुसलमानों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से रोकेगा।
ओवैसी ने आगे कहा, 'यह UCC मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। इस्लाम में शादी एक समझौता (कॉन्ट्रैक्ट) है। आप 'हिंदू मैरिज एक्ट' के हिसाब से तलाक के नियम भी थोप रहे हैं। यह सब मुसलमानों को निशाना बनाने और उनकी पहचान छीनने के लिए किया जा रहा है।'
ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में 'निकाह' शादी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ होते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इस्लाम में शादी को निकाह कहा जाता है। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। निकाह एक समझौता है, न कि जीवन भर का बंधन।'
उन्होंने सवाल किया कि अगर निकाह नहीं है, तो फिर यह क्या है? उन्होंने कहा, 'अगर किसी रिश्ते से बच्चा पैदा होता है, तो क्या उसे शादी मान लिया जाएगा? नहीं, वह शादी नहीं है।'
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