'मिशिगन में अब्दुल की जीत हुई', अमेरिकी सीनेट चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी का यूपी वाला दांव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत मुस्लिम राजनीतिक पहचान बनाने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के मिशिगन में सीनेट की दौड़ में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद की ऐतिहासिक जीत का उदाहरण दिया।

अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन (सीनेट) के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम, अल-सैयद की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए, हैदराबाद के सांसद ने कहा कि यह परिणाम उन मतदाताओं के लिए एक संदेश है, जिन्हें अपनी पहचान की वजह से राजनीतिक ताने सुनने पड़ते हैं।

ओवैसी ने यूपी में मुस्लिम राजनीतिक पहचान का आह्वान किया ओवैसी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मिशिगन में एक 'अब्दुल' जीता है; अब उत्तर प्रदेश के 'अब्दुल' को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी होगी।'

ओवैसी ने हिंदी में लिखा, 'संघियों ने अब्दुल शब्द को एक ताने के रूप में इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की है। अब समय आ गया है कि हम दिखा दें कि 'अब्दुल' अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। अब हम और नमाज़ की चटाई नहीं बिछाएंगे।'

यूपी में, जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुस्लिम मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग पांचवां हिस्सा हैं, वहां राजनीतिक बहसों और सोशल मीडिया पर 'अब्दुल' नाम का इस्तेमाल अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक प्रतीक के रूप में किया जाता रहा है।

'अब्दुल' शब्द के राजनीतिक उपयोग पर ओवैसी की टिप्पणी ओवैसी की पार्टी ने बार-बार आरोप लगाया है कि सत्ताधारी भाजपा मुसलमानों को निशाना बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय विपक्षी दल इस समुदाय को केवल एक 'कैप्टिव वोट बैंक' (मजबूर वोट बैंक) की तरह इस्तेमाल करते हैं।

AIMIM प्रमुख की यह टिप्पणी अमेरिकी टीवी नेटवर्कों द्वारा मिशिगन सीनेट के अहम मुकाबले में 42 साल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर एल-सैयद की जीत की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई। एल-सैयद ने पूर्व रिपब्लिकन सांसद माइक रोजर्स को हराया और वे रिटायर हो रहे डेमोक्रेटिक सीनेटर गैरी पीटर्स की जगह लेंगे।

डेट्रॉइट में अपने कैंपेन हेडक्वार्टर में मौजूद सैकड़ों समर्थकों से एल-सैयद ने कहा, 'मिशिगन, हमने कर दिखाया!' उन्होंने कहा, 'मिशिगन जैसे महान राज्य से आपके नवनिर्वाचित सीनेटर के रूप में यहां खड़े होना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है।'