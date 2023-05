मुंबई, एजेंसी। राजनीति के पितामह कहे जाने वाले शरद पवार ने शुक्रवार को यूटर्न मारते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख के पद से दिया गया अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूं।

बकौल एजेंसी, शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। मैं इस्तीफा वापस लेने की आपकी मांग का सम्मान कर रहा हूं। मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे का अपना फैसला वापस लेता हूं।

शरद पवार द्वारा अपना फैसला बदलने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाईबी चव्हाण केंद्र के बाहर जश्न मनाया। इससे पहले एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया था।

#WATCH | Nationalist Congress Party (NCP) workers celebrate outside YB Chavan Centre in Mumbai as Sharad Pawar withdraws his resignation as the national president of the party. pic.twitter.com/l36qjDippY