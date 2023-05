माउंट आबू, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्‍थान के माउंट आबू में जनसभा को संबोधि‍त करते हुए राज्‍य में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कटाक्ष क‍िया। पीएम ने कहा क‍ि यह कैसी सरकार है, जहां मुख्‍यमंत्री को अपने व‍िधायकों पर भरोसा नहीं है, व‍िधायक को अपने मुख्‍यमंत्री पर भरोसा नहीं है। पीएम ने आगे कहा, ''यहां हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। जब कुर्सी पर ही संकट रहेगा तो विकास की किसे चिंता होगी।''

#WATCH | What kind of government is it where the CM does not trust his MLAs and the MLAs don't trust the CM: PM Modi takes a dig at Rajasthan CM Ashok Gehlot, during a public rally in Mt Abu pic.twitter.com/ketgsPDmZw