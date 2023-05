9 Years of Modi Govt: 'भारत के निर्माण के लिए करते रहेंगे मेहनत', सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले PM मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र में भाजपा की सरकार को 9 साल पूरे होने पर (9 Years of Modi Government) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में नौ साल पूरे होने पर उनका हर फैसला लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है।

Today, as we complete 9 years in service to the nation, I am filled with humility and gratitude. Every decision made, every action taken, has been guided by the desire to improve the lives of people. We will keep working even harder to build a developed India. #9YearsOfSeva