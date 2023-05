नई द‍िल्‍ली, एएनआई। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर रुझान आ गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी रुझानों में कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 135 सीटें और भाजपा 65 सीटों पर आगे चल रही है। राज्‍य में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली प्रत‍िक्र‍िया सामने आई है।

राहुल गांधी ने कहा, ''सबसे पहले मैं कर्नाटक के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हमने प्यार से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक ने दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल ने आगे कहा, 'कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्‍बत की दुकान खुली है'।

कर्नाटक में पार्टी की जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "हम जीत गए हैं और अब हमें काम करना है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता।"

