राष्ट्रपति के लिए इतना ही सम्मान है तो उनके खिलाफ प्रत्याशी क्यों खड़ा किया... कुमारस्वामी का कांग्रेस पर तंज

बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए बुलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह सब समाज के एक वर्ग के वोट हासिल करने के लिए कर रही है।

कुमारस्वामी ने कहा, ''अब, वे (कांग्रेस) राष्ट्रपति के लिए बहुत सम्मान और स्नेह दिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया?''

#WATCH | Now, they (Congress) are showing a lot of respect and affection for the President. Why did they put a candidate against her? Now they are saying that they (BJP) are insulting Adivasis. All this is only to divert the people's attention and gain votes from a section of the…