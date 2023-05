गुवाहाटी, एएनआई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई संसद के बह‍िष्‍कार को लेकर व‍िपक्ष पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा, ''आप जो कर रहे हैं, ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे... इस बार व‍िपक्ष का स्‍टेटस चला गया है, अगली बार इतनी भी सीटें नहीं आएंगी और मोदी जी 300 से ज्‍यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार यहां आएंगे। गृह मंत्री शाह गुवाहाटी में 44,703 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah hits out at Congress and other opposition parties boycotting the inauguration of the new Parliament building pic.twitter.com/dPSnOAchwW