बेलगावी (कर्नाटक), एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेलगावी में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद कर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बजरंग बली के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग बली का अपमान किया। उनका एक बड़ा नेता बोलता है कि बजरंग बली की जन्मतिथि क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट है? उन्होंने कहा कांग्रेस को केवल और केवल तुष्टिकरण याद है। कांग्रेस PFI के एजेंडे पर चलती है, आपको कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना है।

Congress party insulted Lord Bajarang Bali. No one has trust in Rahul Gandhi's guarantees. They were defeated in states like Tripura, Assam, and Nagaland. It's BJP who banned PFI and gave ration to the public, gave water facilities and health facilities. The double-engine…