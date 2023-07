Bengaluru Opposition Meeting LIVE: बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, पवार बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई से रवाना

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ओमन चांडी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व और जन नेता बताया है। उन्होंने कहा कि चांडी अपने मतदाताओं और केरल के लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ दे देते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कई उपलब्धियों के लिए उल्लेखनीय था जिनकी व्यापक रूप से सराहना की गई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मान्यता प्राप्त हुई। मुझे उन्हें वर्षों से जानने का सौभाग्य मिला है। दस साल पहले अट्टापडी की विभिन्न बस्तियों में हमारी संयुक्त यात्राएं आज भी याद हैं।

Oommen Chandy was an extraordinary personality and a truly mass leader. A man of great simplicity and unfailing courtesy, he was a 24×7 politician giving everything he had to the welfare of his constituents and of the people of Kerala. His tenure as CM was notable for many… pic.twitter.com/lhS5XdQO3r