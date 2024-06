कृषि मंत्री बनते ही किसानों की आय को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बात, अन्नदाताओं के लिए लिया संकल्प

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा,"अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार इन कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है, उस पर लगातार काम चल रहा है। हम सब मिलकर उसमें और भी तेजी से काम करेंगे और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आज ही मैं अधिकारियों को संकल्प पत्र सौंपने जा रहा हूं।"

#WATCH | Delhi: After taking charge as Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chouhan says, "...I am happy to say that the first decision taken by the Prime Minister yesterday was in the interest of the farmers. He decided to issue Kisan Samman Nidhi...Now the… pic.twitter.com/WEHe5aMXC4