प्रेट्र, ताशकंद। विश्व चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा और चार अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने पहले दौर में जीत हासिल करके विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मीनाक्षी (51 किग्रा) के अलावा ऋषि सिंह (50 किग्रा), जुगनू (85 किग्रा), मालसावमतलुआंगा (80 किग्रा) और नैना (80 किग्रा) ने शनिवार को सेमीफाइनल में जगह बनाई।

हालांकि सावन गिल (90 किग्रा से अधिक) और प्राची (57 किग्रा) का सफर पहले दौर में ही खत्म हो गया। इस प्रतियोगिता के प्रारूप के अनुसार मुकाबले क्वार्टर फाइनल चरण से शुरू होते हैं, जिसमें 20 भार वर्गों में से प्रत्येक में आठ मुक्केबाज प्रतिस्पर्धा करते हैं।

इस तरह से कुल मिलाकर 132 मुक्केबाज भाग लेते हैं, जिनमें से कुछ भार वर्गों में केवल तीन प्रतिभागी होते हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन मीनाक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में इटली की मार्टिना वासल्लो पर 5-0 की आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

ऋषि का शानदार प्रदर्शन ऋषि ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में आर्मेनिया के रुडोल्फ गारबोयान को 5-0 से हराया। जुगनू 85 किलोग्राम वर्ग में अपने मुकाबले के तीसरे दौर में इटली के अपने प्रतिद्वंद्वी पाओलो कारुसो के चोट लगने के कारण बाहर हो जाने से आगे बढ़ने में सफल रहे।