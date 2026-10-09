स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। UFC, जिसका मतलब है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। यह एक ऐसी संस्था है, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) को प्रमोट करता है। एमएमए में दो फाइटर्स केज के अंदर पूरी दम से जीतने के लिए एक-दूसरे का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते हैं।

एमएमए में एथलीट्स को स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग का इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। स्ट्राइकिंग का मतलब है कि फाइटर्स अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए पंचेस, किक्स, घुटने और कोहनी से एक-दूसरे को घायल करने की कोशिश करते हैं।

बात करें ग्रैपलिंग की तो, इसमें फाइटर्स एक-दूसरे को रेसलिंग,ज्यू-जित्सू जैसे स्किल्स का उपयोग करते हुए सबमिशन के तहत टैप आउट कराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई फाइटर्स टैप आउट कर देता है तो,वो फाइट हार जाता है। यूएफसी कैस काम करता है? यूएफसी फाइट ऑक्टोगन के अंदर होता है। यह एक 30 फीट चौड़ा, आठ तरफ वाला जालीदार पिंजरा होता है। ऑक्टोगन शुरुआत से ही यूएफसी का हिस्सा रहा है। यूएफसी के ज्यादातर फाइट तीन राउंड के होते हैं। हर एक राउंड पांच मिनट का होता है। वहीं मेन इंवेंट्स और चैंपियनशिप फाइट्स पांच राउंड के होते हैं।

दो एथलीट्स के बीच फाइट, नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट, सबमिशन या फिर जजेस के स्कोर के साथ खत्म होती है। अगर फाइट अंत तक जाता है यानी कोई भी फाइटर टैप आउट नहीं करता है या फिर नॉकआउट नहीं होता, तो ही जजेस के स्कोर के हिसाब से विजेता तय किया जाता है।

जजेस हर राउंड में 10 अंको का स्कोरिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। उनका ध्यान मुख्यत: चार चीजों पर होती है, जिसमें असरदार स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग, अग्रेसन और ऑक्टोगन कंट्रोल शामिल है। हर मैच में तीन जज होते हैं, सभी जज केज के नजदीक बैठ कर अपना फैसला तय करते हैं।

यूएफसी का नियम क्या है? यूएफसी फाइट में एमएमए के ही नियम लागू होते हैं, हालांकि समय के साथ इसमें भी कई बदलाव आए हैं। यूएफसी में फाइटर्स को कमर के नीचे और ऊपर मारने की अनुमति होती है। मगर इसके लिए भी कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं।

फाइटर्स सिर के पीछे वाले हिस्से और रीढ़ की हड्डी पर वार नहीं कर सकते। इसके अलावा, आंख में उंगली करना, काटना, अपने सिर से विरोधी पर हमला करना, ग्रोइन पर मारना या ऐसी किसी मूव का इस्तेमाल करना, जो खतरनाक और हानि पहुंचाने वाले हों, यूएफसी के नियमों के खिलाफ है। अगर कोई खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करता है तो, उसके अंक काटे जा सकते हैं या फिर उसे मैच से बाहर भी किया जा सकता है।

फाइट के दौरान अगर कोई फाइटर मुकाबला जारी रखने की हालत में न हो या वो अपने आप को सही से डिफेंड नहीं कर पा रहा हो तो, ऑक्टोगन के अंदर मौजूद रेफरी कभी भी फाइट को खत्म या रोक सकता है, क्योंकि फाइटर्स का सुरक्षित रहना यूएफसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और संस्था हर इवेंट से पहले सख्त मेडिकल नियमों का पालन करती है।

The UFC just dropped extended cage audio and Khabib truly HATED Conor McGregor... https://t.co/t5kbHzQXvo — internet hall of fame (@InternetH0F) January 28, 2025 किसने किया भारत का प्रतिनिधित्व? यूएफसी के अंदर अंशुल जुबली भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो पहले भारतीय फाइटर हैं, जो यूएफसी में फाइट कर चुके हैं। हालांकि, वो अपने दोनों फाइट हार चुके हैं। उनकी अगली फाइट कब होगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।